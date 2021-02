Ibargüen cargó contra la directiva del América y desveló amenazas

El América vuelve a estar rodeado de polémica por las últimas declaraciones de Andrés Ibargüen, que ha relatado cómo fue su salida del club para la incorporación de Álvaro Fidalgo.

"Si es realidad que en algún momento no llegamos a un acuerdo, yo manifesté que estaba de acuerdo en cierta cantidad, pero no en la que ellos ponían y se manejaron como no debían, ya llegan a un punto de amenazas y yo tenía que enfocarme en lo deportivo, pero son cosas que cada quien sabe qué hizo bien y qué hizo mal", señala el jugador.

Ibargüen acusa a la directiva de amenazas y presiones para su salida del conjunto que dirige Santiago Solari. "Después me dijeron que no me iban a poner a jugar si no hacía lo que ellos decían", añade.

"Yo dije que no, tampoco es lo que diga el club nomás, yo tengo un contrato firmado y no me pueden amedrentar con eso. Por ahí hubo cosas de que me iba a quedar sin jugar, como había sucedido con algunos compañeros", concluye el jugador.