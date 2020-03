Ibiza evoluciona de su rodilla y se apunta al final de temporada

El Almería sigue luchando por el objetivo del ascenso mientras sufre en defensa, así que un nuevo efectivo no le vendrá mal. Como apunta 'AS', Juan Ibiza podría llegar a tiempo para disputar el último tramo de la temporada.

El central, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en septiembre, sigue evolucionando favorablemente y el medio madrileño apunta a que Guti espera que esté en condiciones de jugar antes de que acabe el curso.

Ibiza tiene prevista una nueva revisión el próximo lunes en Barcelona, donde fue operado por el doctor Cugat, y cuenta con bastantes posibilidades de recibir el alta médica. En función de su evolución en los entrenamientos, estará antes o después disponible.

"La lesión fue muy dura porque este año tras firmar vine con muchas expectativas y había empezado muy bien la temporada, pasó lo que pasó con la lesión y al principio no me lo creía. Tuve varios días que me afectaron mucho, pero solo me quedaba tirar para adelante y recuperarme lo mejor posible", narró el canterano del Villarreal en una entrevista para la radio del club.

"Me han puesto los mejores medios para recuperarme muy bien", continuó el central de 24 años, que tiraba de anécdota: "Mi padre tuvo una lesión casi igual que la mía, se rompió el cruzado y además el menisco. Jugaba en Peñarol Mar del Plata y se le daba bastante bien. Es un futbolero fanático, de los que lo viven, de los que no duerme ni come hasta que acaba el partido".