¡Ibra dona 100.000 euros a la lucha contra el coronavirus!

Milán es una de las zonas más golpeadas por el virus. Ibrahimovic volvió a la capital lombarda en enero para jugar en el conjunto 'rossonero' otra vez. Tras lograr buenos resultados, la pandemia de coronavirus ha detenido el 'Calcio' y el país.

Al objeto de poder ayudar a hospitales y sanitarios en esta lucha contra el virus, su propagación y para ayudar a los contagiados, Ibrahimovic ha lanzado una campaña de recaudación de fondos a través de 'gofundme'. Esta iniciativa, llamada 'Kick the Virus away!' en pocas horas ha superado 122.000 euros en donativos. 100.000 provienen del propio Ibra. El objetivo es alcanzar el millón de euros.

"Italia siempre me ha dado mucho y, en este dramático momento, quiero devolver aún más a este país que amo. Decidí, junto con las personas que trabajan conmigo, crear una recaudación de fondos para los hospitales de Humanitas y utilizar mi poder de comunicación para difundir el mensaje. Es un problema grave y necesitamos una ayuda concreta que no se trate solo de un vídeo. Cuento con la generosidad de mis colegas, de todos los deportistas profesionales y de aquellos que desean hacer una donación pequeña o grande de acuerdo con sus posibilidades, para eliminar este virus. Juntos podemos realmente ayudar a los hospitales, médicos y enfermeras que trabajan desinteresadamente todos los días para salvar nuestras vidas. ¡Porque hoy somos los que los animamos! ¡Vamos a a darle una patada juntos al coronavirus y ganar este partido! Y recuerda: si el virus no va a Zlatan, Zlatan va al virus", lanzó en sus redes sociales.