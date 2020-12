Ibra vuelve a atizar al FIFA y Raiola se suma: "No le habéis comprado mis derechos a nadie"

Zlatan Ibrahimovic ha iniciado una cruzada particular contra la saga de videojuegos FIFA. Pese a que su cara y su nombre llevan años apareciendo en ellos, es ahora cuando el delantero sueco se ha lanzado a aclarar su uso.

Hace unas semanas, tanto el sueco como Gareth Bale dijeron que era "hora de investigar". "Alguien está tratando de sacar tajada con mi nombre y rostro sin permiso durante estos años", expresó en un comentario en Twitter.

Ante las cuestiones del delantero del Milan, la propia compañía EA Sports lanzó un comunicado donde quería aclarar en qué se basa para utilizar las licencias de los futbolistas.

"Para ser claros, tenemos derechos contractuales para incluir el aspecto de todos los jugadores en el juego. Como siempre hemos dicho, compramos las licencias directamente de ligas, equipos y jugadores", expresó la empresa.

Pero parece que a Ibra no le ha convencido: "No se trata derechos de imagen colectiva, vuestros juegos se basan en derechos de imagen individual. No los comprásteis de FIFPro porque nos lo han dicho. No los comprásteis del Milan porque nos lo han dicho. Tampoco me los habéis comprado a mí. ¿A quién se lo habéis comprado, entonces?".

Y para rematar el asunto, también se pronunció el agente del delantero Mino Raiola: "FIFPro y Milan no poseen los derechos individuales de los jugadores, como estoy seguro de que EA Sports lo sabe, ya que se lo hemos dicho muchas veces".