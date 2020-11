Ibrahimovic: 15 remates para lograr un récord de hace un lustro

Justo cuando parecía que su carrera tocaba a su fin, cuando todos daban por sentado que colgaría las botas en algún destino exótico tras su paso por la MLS, el delantero sueco se ha erigido en estandarte y referente goleador del sorprendente líder de la Serie A. A su edad, sigue sin mostrar signos de fatiga.

A Zlatan Ibrahimovic le van los retos. Cuanto menor es la confianza en su capacidad, mayor es su respuesta sobre el terreno de juego. Con ocho goles y una asistencia en 450 minutos de juego, el espigado futbolista 'rossonero' de 39 años se ha convertido en la inesperada competencia de Cristiano Ronaldo (seis goles), de 35, por ser el máximo anotador del 'Calcio' esta temporada.

Si algo comparten el sueco y el portugués, además de su ambición y un evidente gen competitivo, es la perseverancia. Su mera presencia sobre el césped es ya de por sí un quebradero de cabeza para los defensas que les hacen frente. Que se lo digan, si no, al Hellas Verona, que sufrió un verdadero asedio por parte del arma secreta de Stefano Pioli.

Durante los 90 minutos que disputó ante el conjunto 'gialloblù0', Zlatan realizó 15 disparos. La cifra más alta en un partido de las grandes ligas y las competiciones de clubes europeas desde la temporada 2015-16, superando así los 13 tiros de Robert Lewandowski ante el Hertha Berlin solo unas semanas antes. Eso sí, el polaco marcó cuatro goles; el sueco, solo uno.

El asedio al que sometió Ibrahimovic a sus rivales fue insuficiente, no obstante, para asegurar los tres puntos (2-2), pero bastó para superar su propio récord personal: 13 disparos (nueve a puerta) frente al Nantes la temporada 2015-16. Aquel día, Ibra marcó dos goles, uno más que Lorenzo Insigne, también con 13 tiros (diez a puerta) frente a la Roma en la 2017-18.

Pero el ex del Paris Saint-Germain no es el único futbolista que aparece dos veces en este particular ranking, ya que Cristiano Ronaldo -¡quién si no!- realizó hasta 14 disparos ante dos rivales distintos (Roma y Málaga) el curso 2015-16. El portugués, sin embargo, fue incapaz de marcar más de un gol pese a realizar 28 lanzamientos a la meta contraria. Solo seis fueron entre los tres palos.

Datos que reafirman a Zlatan Ibrahimovic como uno de los mejores atacantes del mundo en la actualidad y que confirman que, en el fútbol de hoy, la edad es solo un número.