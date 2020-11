Ibrahimovic quería colgar las botas: lo que cambió su opinión

En Los Angeles Galaxy tenía pensado Ibrahimovic dar por cerrada su carrera deportiva. Tenía 37 años cuando jugaba en la Major Soccer League, pero ya va por 39 y es uno de los mejores de la Serie A.

En unas palabras para 'Aftonbladet', el delantero sueco ha contado tranquilamente lo que sucedió para cambiar su opinión y continuar jugando al fútbol y hacerlo de nuevo en Europa.

"Quería tener un nuevo capítulo en mi vida. Estar con mi familia todos los días, con mis hijos... Entonces vino Raiola y me dijo que tenía que cerrar mi carrera en Europa y que tenía que demostrar que todavía estaba a un buen nivel. Me dijo que jugara seis meses en Milán y que después ya podría dejarlo. Me dijo que era demasiado fácil dejar mi carrera en Estados Unidos", explicó.

El agente tocó el orgullo y fue al carácter de Ibrahimovic para convencerlo rápidamente. A día de hoy, es uno de los máximos artilleros del campeonato italiano.

"Me siento vivo. Sé que puedo jugar y hacer lo que soy capaz de hacer. Los resultados hablan por sí mismos, aunque sin trabajo no se logra nada. Si quieres, puedes. Me siento bien y cada día que pasa me siento mejor y más completo", continuó.

En cuanto a su forma de jugar, Ibrahimovic confesó que ya no está para aguantar tantos esprints, pero que los elige: "La gente dice que no corro mucho, pero lo que hago es elegir la mejor manera de correr y de ayudar al equipo. Soy honesto, necesito más tiempo para recuperar después de un esprint pero elijo cuándo hacerlo y cuándo tengo que sacrificarme".

"Quiero estar en el Friends Arena y quiero volver a ver el Muro Amarillo completo cuando entre con la camiseta. Claro que lo añoro porque si alguien no lo añora significa que ha terminado su carrera, y yo todavía no he terminado", concluyó, de nuevo, sobre la Selección de Suecia.