Icardi, ilusionado de cara a la temporada, pese a las lesiones

Mauro Icardi concedió una entrevista a 'DAZN', y en ella analizó lo que ha sido para él el comienzo de la nueva temporada, una nueva temporada que, en lo deportivo, se le está haciendo cuesta arriba a causa de una lesión de rodilla.

Parecía que iba a ser su año, tras la marcha de Cavani, pero su lesión y la llegada de Kean se lo están poniendo difícil. Pese a todo, Icardi es optimista. "El año pasado fue de transición, ya que mi esposa continuó viviendo en Italia con los niños que iban a la escuela", explicó.

"No sabíamos su nos íbamos a quedar porque estaba cedido. Nos llevó un año, pero ya nos hemos trasladado completamente a París para empezar una nueva vida aquí. Estoy muy feliz, me he integrado muy bien. Hay un grupo unido en el vestuario", añadió.

Es consciente de las críticas que ha recibido por cómo juega, pero él ha querido restarle importancia. "Mi estilo de juego siempre ha sido así: permanecer en la sombra y luego saltar en el momento adecuado", dijo.

"Ahora, con la calidad de mis compañeros, que suelen tener la posesión del balón, creo que tengo que estar siempre listo en el área para estar atento a cuando llegue el momento", agregó a su reflexión el argentino.

Cuestionado por las diferencias entre el fútbol de Francia e Italia, Icardi dijo ver también similitudes. "En Francia, el fútbol todavía es un poco menos táctico. Obviamente, somos el PSG y el rival nos está esperando pero, en general, no hay mucho espacio para jugar", relató.

"Esto es algo que experimenté en Italia. En el Inter estábamos en la misma situación, así que ya estaba acostumbrado", dijo Mauro Icardi, para finalizar.