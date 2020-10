Idrissi y su estrecha relación con su nuevo compañero Gudelj

'Goal' logró entrevistar a Idrissi tras su reciente fichaje por el Sevilla, que se ha hecho con una de las mayores joyas del fútbol neerlandés. Y el nuevo extremo sevillista relató una historia que no muchos conocían con otro jugador de la plantilla hispalense.

"Creo que jugadores como Luuk de Jong y Gudelj me ayudarán también porque también jugaron en Holanda. Y jugué contra ellos. Y, por ejemplo, el padre de Gudelj fue mi entrenador cuando yo era joven, cuando tenía 15 años. Así que tengo muchos jugadores que conozco del pasado, y seguro que me ayudarán, no puedo esperar más para conocerlos", explicó el marroquí.

También nacionalidad de los Países Bajos, donde conoció al futbolista serbio. Ambos crecieron en la cantera del NAC Breda y el padre de Gudelj entrenó al equipo juvenil, en el que militaba Idrissi. Años después, Gudelj se enfrentó a su padre como jugador y entrenador del Ajax y NAC Breda, respectivamente.

Por otro lado, en la entrevista, Idrissi reconoció que "LaLiga es una competición bonita" y se deshizo en elogios hacia un "buen entrenador" como es Julen Lopetegui, con el que todavía no ha podido charlar en sus primeros días por Sevilla.

"Tengo que encontrar mi camino, disfrutar cada segundo, conocer a mis nuevos compañeros, al staff. Así que no hablé con él sobre fútbol o táctica, ​​pero seguro que lo haré. Creo que a partir de ahora lo más importante es adaptarme al equipo y encontrar mi sitio", indicó.