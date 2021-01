Ighalo reconoció que le gustaría jugar en la MLS

Odion Ighalo está jugando de forma temporal en el Manchester United. El delantero de 31 años está cedido en Old Trafford por el Shanghai Shenhua, equipo dueño de sus derechos.

Eso sí, su préstamo finalizará el próximo 31 de enero, momento en el que Ighalo tendrá que decidir qué hara con su futuro. Pero el internacional nigeriano sorprendió a todos con sus últimas declaraciones, en las que reconoció que en algún momento de su carrera le gustaría poder jugar en la MLS.

En una entrevista concedida a la 'ESPN', Ighalo comentó: "Ahora estoy en Mánchester, pero a final de mes no sé dónde voy a estar. Si es posible, me gustaría quedarme aquí, pero si no, tengo que irme".

"Tengo opciones. Estoy esperando a mi agente. Él está haciendo su trabajo y yo el mío. Al final del mes, tenemos que decidir qué es lo mejor y lo aceptaremos. También me gustaría jugar en la MLS, pero tengo que esperar para ver si es posible", añadió.