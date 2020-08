Iker Casillas anuncia su retirada

Iker Casillas ha publicado una extensa carta de despedida a través de sus redes sociales oficiales para anunciar que pone punto y final a su carrera como jugador profesional a los 39 años.

Cuelga los guantes uno de los mejores porteros de la historia de España, leyenda viva del Real Madrid, equipo en el que llegó a jugar la friolera de 725 partidos oficiales. Tras toda una vida defendiendo los tres palos 'merengues', Iker puso rumbo a Portugal de la mano del Oporto.

Comenzó con 34 años una nueva etapa en su vida, aunque más breve de lo que el propio Casillas esperaba, marcada por el infarto de miocardio que sufrió el 1 de mayo de 2019. Con los lusos llegó a jugar 156 encuentros oficiales.

Tras más de un año apartado de los terrenos de juego, el de Móstoles ha decidido llegar hasta aquí y colgar las botas, después de vestirse de corto en 1.048 partidos y tras ser 1.030 veces titular. En todo este tiempo, ha encajado 960 goles y ha mantenido su portería a cero en 440 partidos, lo que se traduce en un 42% de los encuentros jugados sin encajar goles. Una brutalidad.

Un palmarés de leyenda

20 años como jugador profesional dan para mucho, más si te llamas Iker Casillas y has marcado la historia del Real Madrid y la Selección Española, con la que llegó a jugar 166 partidos oficiales, siendo convocado 195 veces, participando como titular en 158 encuentros, encajando tan solo 92 tantos.

Unas cifras de un portero incomparable, ídolo de miles de niños y no tan niños a lo largo de todo el planeta, por cuyas manos han pasado títulos de la talla de la Copa del Mundo conseguido en el Mundial de Sudáfrica del año 2010.

Además, el madrileño también ha levantado dos Eurocopas, tres Champions Leagues, dos Supercopas de Europa, cinco Ligas, tres Intercontinentales, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, una Liga Portuguesa y una Supercopa de Portugal.

Esta es la publicación de Iker Casillas:

"Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado", publicó Casillas en las redes sociales, junto a una extensa carta.

"Hoy es uno de los días más importanes y, a la vez, difíciles de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós. Mi recorrido en el mundo del fútbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a dudas que ha merecido la pena", arranca el extenso texto.

Durante sus agradecimientos, Iker no duda en mencionar al Real Madrid, equipo con el que empezó siendo apenas un niño y con el que se formó como guardameta profesional hasta cumplir su sueño de debutar en el primer equipo con tan solo 18 años, en la temporada 1999-2000.

"No quiero terminar sin dar las gracias a mis clubes: el Real Madrid, donde pasé toda una vida, me educaron, me vieron e hicieron crecer, por inculcarme sus valores, y, en definitiva, por ser lo que soy. Al Oporto, por acogerme como lo hizo, por enseñarme a ver las cosas desde otro ángulo, por darme la oportunidad de conocer bien un club y una ciudad que me ha enamorado y siempre llevaré en el corazón. Siempre formaréis parte de mí", escribió el meta sobre el conjunto madrileño y el portugués.

Además, Iker dejó entrever que, pese a su retirada como guardameta profesional, su futuro seguirá ligado al fútbol, tal vez, desde otra posición: "Tengo claro que no es un punto y final, el viaje no acaba aquí. Esto sigue y seguro que pronto nos encontramos de nuevo".