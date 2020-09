Imanol confirmó a Silva para recibir al Madrid

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha advertido este viernes que el Real Madrid llegará el domingo al Reale Arena con las "orejas tiesas", ya que los blanquiazules han dado con la fórmula para vencer tres veces en los últimos "cuatro o cinco partidos" disputados.

"No sabemos mucho de su último amistoso porque no ha sido grabado, pero no espero grandes sorpresas y seguro que el Madrid tendrá una propuesta parecida a la del año pasado, en el que fueron campeones. A ver si somos capaces de hacerles frente, como otras ocasiones ya lo hemos hecho", declaró en una rueda de prensa telemática el preparador guipuzcoano.

La presencia de Martin Odegaard, duda para este encuentro, no inquieta a un Imanol Alguacil que, no obstante, dijo que si dependiera de él prefiere que "no juegue", dada la calidad del centrocampista noruego.

"Con Odegaard hablaremos después del partido, antes no pienso hablar y, después, según el resultado", bromeó Alguacil, quien sabe "qué nivel podrá alcanzar con una plantilla como la del Real Madrid, pinta muy bien para el jugador".

Disputar la segunda jornada ante el Real Madrid, con los blanquiazules rodados por haber jugado en Valladolid, no cree que confiera ventaja alguna a los donostiarras, aunque reconoció que el nivel de los blancos es "una incógnita".

El entrenador de la Real comentó, por otro lado, que está "temblando" por el resultado que arrojen los test PCR a los que se ha sometido su plantilla, que conocerá esta noche, lo que puede influir en que este domingo "se pueda o no entrenar todos juntos, aunque es algo que afecta a todos y para todos es igual".

Adelantó que podrá contar por primera vez con David Silva, aunque "llega un poco justo", y también confía en convocar a Mikel Oyarzabal, Adnan Januzaj y Ander Guevara, que han tenido problemas por las lesiones o el coronavirus en las últimas semanas y llegan mejor a este encuentro que al de la primera jornada.

Sugirió que Guevara está preparado para ser titular, lo que le solucionaría el problema creado por la lesión de Igor Zubelida, aunque también citó la posibilidad de situar en esa posición de medio centro a Mikel Merino o incluso al joven Urko González de Zárate, un chaval que deslumbró en un partido de pretemporada con una serie de pases entre líneas espectacular.