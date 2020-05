Informes PFDB: Tonali, lujo y barro en sus botas

Eso del ‘nuevo Pirlo’ es solo la punta del iceberg, la etiqueta fácil, quedarse en la superficie. En Sandro Tonali (Lodi, 2000) se proyecta la sombra de Pirlo, sí, pero también se reconocen coordenadas de Gennaro Gattuso. Es un 'todocampista' que sale a jugar vestido de chaqueta pero al que le encanta revolcarse con él en el barro.

De hecho, la comparativa no casa con su fútbol más asemejado al de los jugadores antiguos. Le encanta conducir en carrera, pisar la bola, jugar en espacios cortos. Reta a su par enseñándole el balón para regatearle, para dejar claro que al objetivo coral hay que añadirle dosis de diversión particular.

A sus 19 años muestra un gran temple e inteligencia para emplearse de un modo u otro según la parcela del campo que ocupe. Cuando se acerca al área rival tira de retrovisor porque posee buen pase en corto y largo. Sin embargo, en la zona de creación suele ser más individualista. Su buen cambio de ritmo con el primer regate le permite zafarse con facilidad de las primeras líneas de presión; así desactiva las tácticas rivales.

Es un faro en la medular, un joven que proyecta luz propia y un porvenir ilusionante. Está llamado a liderar la Selección Italiana como lo hace en el Brescia, aunque en el escaparate de su equipo figure más Balotelli en el escaparate, situación que le viene genial para su horneado. El Barça lo tiene monitorizado. Si busca un relevo para Busquets, aquí le merece la pena romper la hucha.

Centrocampista total, aúna el contemporáneo esteticismo italiano con la vieja escuela. No rehuye una guerrilla en la medular, es buen recuperador de balones y maneja un braceo muy característico para defender la bola con el cuerpo, para dejar claro que él ha observado tanto a Gattuso como a Pirlo. Quien no se fijó bien en él fue el Milan, que lo rechazó a los 8 años.

El talento de Sandro no está en sus números, precisamente. Es él quien los impulsa, no quien los firma. Él es más autor del primer pase que del último. El que lanza el contragolpe, no quien lo ejecuta. Él hace nacer la chispa para que otros creen los incendios. Así se desliza de sus datos en ProFootballDB.

Con todo, este año firma un gol y cinco asistencias, para ser el segundo centrocampista de las grandes ligas con 20 años o menos con más pases clave (2.06) y el segundo que más centros pone al área (5.23) por cada 90 minutos. En un equipo, no olvidemos, colista de la Serie A.