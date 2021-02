Inglaterra se despide de Musiala: jugará con Alemania

Jamal Musiala es una de las joyas del fútbol europeo del momento. Debutó este martes en unas eliminatorias de Champions League ante la Lazio y lo hizo, además, contribuyendo a la goleada de los suyos (1-4) con un tanto.

Nacido en Stuttgart, el centrocampista tiene doble nacionalidad -alemana e inglesa-, ya que se mudó a Inglaterra con su familia y vivió allí durante una década. Dio los primeros pasos de su carrera deportiva, incluso, en el Chelsea

Finalmente, Alemania ha sido la elección de Musiala. Llegó a jugar con Inglaterra Sub 15, Subb 16, Sub 17 y Sub 21, pero el prometedor jugador del Bayern se ha decantado por el equipo de su país natal.

El propio Musiala, en declaraciones en 'The Athletic', lo confirmó: "Durante un largo periodo de tiempo he tenido la sensación de que la decisión correcta era jugar para Alemania, la tierra en la que nací. Aun así, no ha sido una decisión fácil para mí".