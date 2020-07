Iniesta y su gol en la final del Mundial: "Me sentía determinante"

Siempre lo tuvo claro Andrés Iniesta. Tenía la oportunidad de hacer historia en el Mundial y no iba a desaprovecharla.

Iniesta marcó el gol más especial de toda su carrera a Holanda. Un tanto que dio el único Mundial que, hasta la fecha, ha conseguido España.

Fue exactamente hace 10 años. Iniesta recordó cómo vivió todo aquello en 'AS'. "Me sentía determinante, fuerte, muy confiado. He visto a posteriori el partido y fui de menos a más", analizó el de Fuentealbilla. "Tenía un deseo terrible, como todos, de ganar esa final", continuó Andrés Iniesta.

En diálogo con 'Sport', Iniesta revivió ese gol suyo en el minuto 116. "Lo recuerdo y me emociono. Eso será así para siempre", señaló.

"Tenía la total convicción de lo que quería hacer: control y chut cruzado, Stekelenburg estaba un poco escorazo a la izquierda. La enganché bien, no todo lo esquinado que quería, pero fue fuerte. Pasó lo que todos queríamos que pasara y el balón fue dentro", recordó.

Pese a la importancia de ese gol, no cree Iniesta que diera una lección de fútbol a nadie. "Cada uno intentó hacer su mejor partido, con sus armas. Holanda tuvo sus opciones, nosotros las nuestras. No creo que fuera ninguna lección", finalizó.