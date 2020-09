Innocent, Pembélé, Simons o Jesé, el surrealista XI con el que puede debutar el PSG

Llega, al fin, el turno para que el Paris Saint-Germain comience su defensa del título en la Ligue 1. Y aunque rozó la gloria de la Champions, con los Neymar, Mbappé, Di María y cía, el equipo que se enfrentará a domicilio contra el Lens resultará absolutamente irreconocible.

En la convocatoria comunicada este jueves entraron nombres que a algunos ni les sonará, como es el caso de los Bulka, Fadiga, Innocent, Kalimuendo o Pembélé, entre otros. También estará el joven ex talento del Barcelona Xavi Simons, incluso llamado a ser de la partida. Otro ex de La Masia que salió a edad temprana, Kays Ruiz, fue reclutado. Por no olvidar a un Jesé que hasta hace unos días parecía un descarte claro en el Parque de los Príncipes.

Y es que Thomas Tuchel, entrenador del conjunto parisino, contará con hasta siete bajas por el tristemente célebre coronavirus. Y las mismas no serán moco de pavo, ya que casi todos los jugadores afectados... ¡fueron titulares en la última final de la Champions League!

Neymar, Mbappé, Di María, Marquinhos, Paredes y Keylor Navas jugaron de inicio en la dolorosa derrota por 1-0 frente al Bayern de Múnich, mientras que Icardi vio la finalísima desde el banco. Ninguno de ellos podrá estar frente al Lens debido al contagio masivo en el equipo capitalino.

También se cayó de la lista Sergio Rico, que por contrato no puede jugar, por lo que se producirá bajo palos el debut de Innocent o Bulka disputará su segundo encuentro con la camiseta del PSG.

La convocatoria es la siguiente: Bakker, Bernat, Bulka, Dagba, Diallo, Draxler, Fadiga, Gueye, Ander Herrera, Innocent, Jesé, Kalimuendo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Pembélé, Kays Ruiz, Sarabia, Xavi Simons y Verratti.

Resulta complicado aventurarse con un once, aunque los Bernat, Kimpembe, Kehrer, Verratti, Gueye, Ander Herrera, Sarabia o Draxler parecen tener un sitio garantizado. Ello supondrá que hasta tres o cuatro jóvenes podrían estrenarse.