Investigan a Cavani por racismo en Inglaterra

La felicidad de Edinson Cavani no fue completa este domingo. El uruguayo salvó al Manchester United con un doblete espectacular con el que demostró que aún tiene mucho fútbol en las botas.

El Southampton se puso 2-0 y el charrúa ayudó, junto a Bruno Fernandes, a dar la vuelta a un partido que hubiera complicado mucho el futuro de Solskjaer en el equipo de Old Trafford.

Como es obvio, Cavani acaparó múltiples halagos tras el partido y solo se le ocurrió responder a uno en Instagram con un inocente "Gracias, negrito".

A pesar de que el ex del PSG no tenía ninguna intención ofensiva con esas palabras, 'The Sun' informó de que la FA analizará a fondo la expresión y es probable que acabe costándole una sanción.

Luis Suárez ya utilizó la misma palabra hace unos años para hablar de Patrice Evra, aunque, en su caso, el comentario, después de su incidente, sí que tenía otras connotaciones. El ahora jugador del Atlético de Madrid no esquivó la sanción.

La propia FA avisó esta temporada de que todos los incidentes de este tipo tendrían una sanción de al menos tres partidos. Aunque Cavani borró la publicación de inmediato, tal vez aconsejado por su club, podría no servir de nada.

Hay que recordar que una broma de Bernardo Silva a su compañero en el Manchester City Benjamin Mendy tuvo un resultado similar en las islas y el luso no esquivó la sanción a pesar de su grandísima relación con el francés.