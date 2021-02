"Irene y Lola no viajarán a Bakú, pero estarán ante Polonia"

El seleccionador español, Jorge Vilda, anunció este jueves que las internacionales Lola Gallardo (Olympique de Lyon) e Irene Paredes (París Saint-Germain) no viajarán a Bakú para disputar el día 18 el partido de clasificación para la Eurocopa de Inglaterra de 2022 ante el combinado de Azerbaiyán.

Durante la rueda de prensa celebrada este jueves, Jorge Vilda explicó que la inclusión en la convocatoria de una cuarta portera, la levantinista María López Valenzuela, se debe a la imposibilidad de que Lola Gallardo viaje a Bakú. Tampoco Irene Paredes, que al igual que ella juega en Francia, se desplazará con la delegación española a la capital azerbaiyana.

"En esta convocatoria vienen cuatro guardametas y veinte jugadoras de campo. La razón es que el viernes sale una circular de FIFA que dice que los clubes no están obligados a ceder a jugadoras internacionales que tengan viajes y que luego este viaje les provoque tener una cuarentena para regresar de más de siete días", expuso el seleccionador español.

Esta medida afecta a Lola Gallardo, portera del Olympique de Lyon, y a Irene Paredes, central del París Saint-Germain. Ninguna de ellas, según indicó Jorge Vilda, viajará a Azerbaiyán. A Bakú sí se desplazará María López Valenzuela como tercera portera, junto a Sandra Paños (Barcelona) y Misa Rodríguez (Real Madrid).

La portera del Levante continuará concentrada con sus compañeras hasta el día después del choque ante el combinado de Polonia, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), previsto para el 23 de febrero. Para ese duelo, Jorge Vilda ya contará con Lola Gallardo e Irene Paredes.

Además, Vilda también se refirió a la ausencia de Amanda Sampedro en la convocatoria: "No he tenido una conversación directa con ella, ya hablamos en la anterior convocatoria que no estuvo. Que no esté ella dice miucho del nivel de esta selección, como también con Teresa y otras jugadoras".

Sobre la posible lesión de la azulgrana Mariona en el duelo ante el Betis, explicó: "Todos nos asustamos viendo lo que le pasó, pero me han trasmitido optimismo. Me han dicho que hay que esperar 24 o 48 horas, pero que va a estar".

Finalmente, también habló de Nahikari, otra de las jugadoras que se quedaron fuera de la lista: "Estamos esperando la mejor versión de Nahikari. Es alguien a quién conozco desde hace diez años, es muy trabajadora y volverá a estar aquí".