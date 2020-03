Iriome prefiere acabar ya la Liga sin ascensos ni descensos

El parón le pilló al Lugo en su mejor momento. Al menos, es lo que dice Iriome, que es uno de los protagonistas del plantel desde hace ya algunos años. El atacante concedió una entrevista al diario 'AS' y dejó claro que, si fuera por él, daría por finalizada la temporada.

"Por un lado, me gustaría que se pudiese terminar la competición; por otro lado, no se sabe si habrá o no tiempo, así que hablar sin tener toda la información… Si me preguntas mi opinión, me gustaría que se acabase todo ya y que la próxima temporada volviésemos a arrancar sin ascensos ni descensos, pero explícale eso a los que están arriba (risas)", afirmó.

"La decisión que se tome va a tener gente a favor y en contra, así que solo espero que la decisión que se tome sea positiva para nosotros", añadió. Y se dirigió a la afición: "Que tengan paciencia, que hagan caso de las indicaciones para que todo pase cuando antes y que luego, cuando vuelva la competición, estemos todos con ganas".

La suspensión les ha pillado en su mejor momento: "En mi opinión, sin duda. Estábamos bien, con la gente enganchada y el vestuario con ganas de seguir dando esos pasos adelante que estábamos dando. Creo que a nosotros no nos viene bien, pero hay que ser conscientes de que estábamos trabajando bien y no olvidarnos de eso cuando vuelva el jaleo de la competición y seguir en esa línea".