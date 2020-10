Isco, 'cazado' en la previa del 'Clásico': "Si me mete, lo hace en el 80"

El Real Madrid salió vencedor del 'Clásico' frente al Barcelona en el Camp Nou. Antes del partido, en la previa, las cámaras de 'El Partidazo de Movistar+' pillaron la conversación que Isco tuvo con algunos de sus compañeros.

El del Arroyo de la Miel conversó con Marcelo, Modric y Jovic. También con Lucas Vázquez o Militao, que pasaron por la zona. El mediapunta parece que hablaba de su falta de oportunidades en el primer equipo.

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, lo hace en el 80", aseguró el malagueño.

Marcelo y Modric sonrieron tras escuchar las palabras de Isco. Jovic, sin embargo, desconectó y siguió a lo suyo con su teléfono móvil.

Lo cierto es que el ex del Málaga cada vez cuenta menos para Zidane. En el Camp Nou no tuvo minutos y parece algo sentenciado tras su sustitución al descanso frente al Cádiz...