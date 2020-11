"Isco no ha tenido momentos buenos, pero es un problema del entrenador"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó los positivos en coronavirus de Casemiro y de Eden Hazard y sus consiguientes bajas para la visita de este domingo al Valencia y aseguró que viven una situación "desconcertante", aunque le restó importancia comparando a lo que sufre la sociedad por la pandemia.

"Es desconcertante, porque nunca sabes lo que va a pasar y en qué momento vas a ser positivo. Con Casemiro y Eden no ha habido nada especial, son dos personas responsables, que tienen cuidado y son cosas que pasan. Podría ser peor, hay situaciones fuera del fútbol de personas que están en el exterior pasándolo muy mal. Como entrenador hubiera preferido tenerlos disponibles", dijo en rueda de prensa.

El técnico madridista admitió que los dos jugadores "están animados" y "físicamente tienen algunas cosas", refiriéndose a síntomas del virus. "Dentro de la dificultad que sabemos que tiene esto, están bien. Tenemos que aceptar lo sucedido", agregó.

No se para a lamentar las bajas Zidane y ya piensa en las soluciones que debe buscar para el partido de Mestalla tras un último entrenamiento extraño, con máximas precauciones y trabajo individualizado.

"Así es la vida, nos tenemos que adaptar a una situación que sabemos que puede ser aún peor. Al final les ha pasado a Militao, a Case y Eden y lo que tenemos que hacer es aceptarlo y seguir con el equipo, porque la fuerza está en el equipo. El entrenamiento ha sido completamente diferente al de antes de un partido", desveló.

"Nos adaptamos a la situación, somos bastantes para jugar y vamos a preparar muy bien el partido, pensando que va a ser difícil en Valencia contra un gran rival", agregó.

Además, 'Zizou' habló sobre el rendimiento de Isco Alarcón: "No es su peor versión, es la dificultad del entrenador. Últimamente no le he puesto de titular, ha entrado poco. No cambia nada lo que pienso de él. Lo que tiene que hacer seguir trabajando, insisto en eso con él. Es un problema del entrenador, no suyo. No ha tenido momentos buenos, pero lo va a demostrar, tendremos muchos partidos por delante".

Terminó resaltando la fortaleza que está mostrando Hazard ante tanto inconveniente. "Es fuerte, sabe que es un momento delicado con las lesiones y hoy el coronavirus pero de ánimo está bien y es lo más importante. Tiene que esperar una semana".