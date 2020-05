El 'me gusta' de Isco contra los 'Cayetanos'

La polémica frase 'All Cops Are Bastards' (ACAB) ha mutado en esta cuarentena, tras las protestas de una parte de la población en la calle Núñez de Balboa en Madrid, a 'All Cayetanos Are Bastards', en referencia al nivel de vida económico de los manifestantes, que incumplieron las recomendaciones de seguridad.

El cantante Rayden publicó una fotografía con una camiseta con dicho lema. Isco Alarcón, futbolista del Real Madrid, le dio a 'me gusta' en su cuenta de Twitter.

Dicha acción provocó los enfrentamientos de las dos partes de la sociedad española, los que criticaban a Isco por haberlo hecho y los que se mostraban encantados de la opinión del futbolista del Real Madrid.