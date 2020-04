Iván Alejo y la llamada de Mágico González que le llevó a Cádiz

Mágico González, eso son palabras mayores para el cadismo. Y aél aludió Iván Alejo para justificar parte de su decisión de aceptar la oferta de cesión del club amarillo al Getafe.

Así lo reveló en un encuentro digital el extremo del líder de Segunda. "Tuve varias ofertas de Segunda y, cuando hablé con el presidente, me convenció. Incluso hizo que me llamara Mágico González, eso me decidió del todo y estoy muy orgulloso de la decisión que tomé porque soy muy feliz aquí", comentó.

También tuvo palabras de elogio hacia su actual entrenador, Álvaro Cervera, con el que dice haber recuperado la confianza. "Ha hecho que me vuelva a encontrar a mí mismo. Cuando me ve mal, me dice que confía en mí y que no me va a pedir que cambie. Cualquier jugador lo querría tener, da mucha libertad, te ríes con él y va de frente siempre. Es buena persona", glosó.

Iván Alejo se siente feliz en el Carranza y espera abrocharlo con el ascenso y un nuevo contrato: "Me tratan muy bien, desde que llegué no tengo queja. Cuando voy por la calle solo me dan muestras de cariño. La gente es muy cariñosa. Espero conseguir el ascenso y estar aquí muchísimos años".