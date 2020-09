Ivan Balliu, el favorito de Javi Gracia para el carril diestro

El Valencia estudia movimientos en el lateral derecho. A Javi Gracia parece no haberle convencido el papel de Thierry Correia y tampoco lo tiene claro con Piccini, al que le falta ritmo competitivo tras un año sin jugar.

'AS' cuenta este miércoles que el francés aún no ha recibido ofertas, mientras que el club tiene decidido que el italiano seguirá. No obstante, si se da alguna salida en esta demarcación, el técnico pamplonés tiene a su favorito.

Según el citado medio y como detalló 'Sport', quien más agrada a Javi Gracia para el carril diestro es Iván Balliu, futbolista de 28 años del Almería.

Balliu, internacional por Albania, ha cuajado una gran temporada en el conjunto indálico y se le ve preparado para dar el salto a Primera en un club exigente como el Valencia. No obstante, no es una operación sencilla.

Hay que entender las circunstancias económicas que atraviesan los 'ches' y sobre todo la dificultad de negociar con Turki Al-Sheikh. El saudí se ha mostrado inflexible con Darwin Núñez, al que le ha sacado 25 millones, y al Valencia le esperaría un duro rival para llevarse al lateral del Juegos del Mediterráneo.