"Jamás debí haber fichado por el Chelsea"

Por Juan Sebastián Verón lo conocen en casi todo el mundo. Por la 'Brujita', en todo. El ex futbolista argentino atendió a la revista inglesa 'FourFourTwo' y reconoció una de las peores decisiones que tomó en su carrera.

Verón llegó a la Premier en 2002, cuando fichó por el Manchester United. Dos años más tarde, se marchó al Chelsea, algo de lo que no parece estar demasiado orgulloso.

"Sentí que ir al Chelsea podía ser una buena oportunidad de jugar más a menudo, pero jamás debí haber ido ahí. Y no lo digo por el club, fue bueno tener a un equipo que quisiera firmarme, emocionado de que les pudiera aportar algo. Para hacer una inversión así, el club tiene que creer y confiar en ti", asegurò el ahora presidente de Estudiantes.

Cree que tuvo mucho que ver la ciudad en su 'fracaso', ya que pasó de jugar 82 partidos y hacer once goles en el United a disputar solo 14 choques y anotar un tanto como 'blue': "Me resultó más difícil vivir en Londres que en Mánchester porque soy de La Plata, que es una ciudad bastante pequeña. Ojalá me hubiera quedado más tiempo en el United, creo que podría haber hecho las cosas de otra manera".

Pese a sus dos buenas campañas en el United, cree que no tuvo el nivel que sí mostró en la Serie A con Parma, Lazio e Inter: "En algunos momentos, no fui capaz de darle -a Ferguson- lo que esperaba de mí de una manera constante. Lo conseguí en algunos partidos, pero si quieres ser un gran jugador tienes que ser más estable, y en Old Trafford no lo fui".