James defendió su paso por el Madrid con un hilo de Twitter

Un cambio siempre viene bien. Pregúntenle a James si no es lo mejor cuando atraviesas una mala racha, como lo fueron sus últimos momentos en el Madrid.

El colombiano, que no tenía la confianza de Zidane, tuvo que salir al Everton para volver a sentirse futbolista. Y lo hizo porque sabía que Ancelotti le podía ayudar.

Los 'toffees' arrancaron muy bien la Premier y buena parte de culpa la tiene el de Cúcuta, que está maravillando a todos cada vez que salta al campo.

A pesar de estar lejos, James piensa en el Madrid. El centrocampista compartió un tuit en el que se detallaban sus números con los blancos en LaLiga: "No estuvo mal".

it was not badhttps://t.co/z5wmfb3wVZ