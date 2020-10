"James es mi hermano, aporta algo especial a mi vida"

El Everton defiende este domingo 25 de octubre un liderato que sería inimaginable sin la presencia de un James Rodríguez que ha supuesto una revolución a todos los niveles en el conjunto 'toffee'.

Y es que al margen del indudable rendimiento deportivo, la presencia del astro colombiano ha supuesto todo un subidón para el resto de futbolistas de la plantilla dirigida por Carlo Ancelotti.

El caso más evidente es el de un Yerry Mina que, al margen de su entendimiento en el campo, está entusiasmado y agradecido a James por todo lo que su presencia le aporta en el día a día.

"Es una gran alegría poder jugar junto a James, es como mi hermano. No es sólo una buena persona que me mantiene concentrado, es alguien que puede ayudarme profesionalmente. Él aporta algo a mi vida. Es genial compartir cada día con él", comentó el ex del Barcelona en la web del equipo.

De igual modo, el zaguero también habló del tremendo inicio de competición del Everton y apuntó al trabajo en equipo y la compenetración como las claves del éxito de la entidad de Liverpool.

"La razón de nuestro buen comienzo es que hemos estado trabajando muy duro juntos. Hemos sido compactos y muy unidos en el campo y en los entrenamientos. Nuestra unión es clave para este buen comienzo", sentenció el 'cafetero'.