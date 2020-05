"James es un muchachito malcriado que no quiso triunfar"

James Rodríguez regresó al Real Madrid después de su cesión en el Bayern y solo ha disputado 13 partidos. El colombiano no tiene mucho sitio a las órdenes de Zidane y tiene grandes papeletas para abandonar el club en verano.

En Colombia, donde el jugador es un ídolo, han criticado duramente a un James que no ha encontrado ese nivel que le llevó al Madrid y con el que logró salirse en la temporada 2014-15.

"Dejó de ser futbolista y se volvió una figurita. Llevaba muchachas de aquí a pasear y a las fiestas de Cristiano porque nunca fue un profesional. Creía que él era el dueño del equipo", dijo el veterano periodista Iván Mejía en 'El Corrillo de Mao'.

El periodista continuó opinando de un James que cree que es "un muchachito malcriado" que en realidad no quiso ser futbolista: "Tampoco quiso triunfar. Se dedico a creer que él era la figura y la figura del Madrid era Critstiano".

James tendrá que buscar sitio después de no haber podido salir en invierno. El 'cafetero' está relacionado con el Inter Miami, el Atleti, el Everton o el Arsenal.

"No triunfó por su culpa y no le echen la culpa a los técnicos. La culpa no es de Zidane, a él le dijeron que tiene que tenerlo. Lo pilló varias veces hablando mal. Queiroz lo sacaba porque no lo aguanta", sentenció Iván Mejía.