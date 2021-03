Janko defendió la calidad y el conocimiento de la plantilla

El jugador del Real Valladolid Saidy Janko ha asegurado este miércoles, en rueda de prensa telemática, que "hay un buen equipo y conocimientos para lograr el objetivo de la permanencia", aunque es consciente de que "se trata de una competición exigente, una de las mejores ligas del mundo".

El hecho de que el conjunto blanquivioleta ocupe la parte baja de la tabla, aunque fuera de puestos de descenso ahora, es una situación que el lateral suizo está viviendo "por primera vez" en su carrera y ha reconocido que "no es agradable" pero que "hay buenas sensaciones en el equipo" y van a "salir adelante".

"Confiamos en lo que hacemos, hay buena plantilla y van a llegar los resultados. Tras el último encuentro ante el Celta, hay ya ganas de disputar el siguiente partido ante Getafe y poder lograr los tres puntos, para lo cual espero que sigamos al mismo nivel y que tengamos algo más de suerte", ha precisado.

Janko ha indicado que se siente "feliz" en Valladolid, "muy contento con el club, la ciudad y los compañeros", ya que le recibieron "muy bien" desde el inicio y se encuentra "a gusto" y "preparado" para "afrontar lo que resta de temporada y contribuir al máximo para conseguir la salvación".

Además, considera que está en un "buen momento de forma", tras superar las lesiones que le han tenido apartado de los terrenos de juego durante más tiempo del que le hubiera gustado, y que le llevó a pedir permiso al club para tratarse en su país "no por una cuestión médica, puesto que se trataba de una lesión muscular sin complicaciones, sino porque lo necesitaba a nivel mental".

"No tuve fortuna al lesionarme tan pronto, pero estas situaciones forman parte del deporte y ahora estoy bien y me siento preparado para jugar, ya sea como lateral o como extremo, puesto que me gustan ambas posiciones, y además creo que, cuando tenga más confianza en mí, podré explotar más mis virtudes", ha advertido.

Respecto al hecho de que en los últimos partidos los goles del rival se hayan producido a balón parado, Janko ha precisado que "la defensa ha estado bien tácticamente en estos choques y, aunque está claro que hay que mejorar, puesto que se han recibido goles, ha sido algo desafortunado, no porque se defienda mal".

Para el jugador del Real Valladolid, haber podido salir de inicio contra el Real Madrid fue una "gran oportunidad y una gran experiencia", ya que le permitió enfrentarse a "jugadores de alto nivel" y es consciente de que "las cosas a veces salen y a veces no" y que "hay que seguir trabajando para lograr éxitos".

De cara al próximo compromiso ante el Getafe, ha apuntado que el equipo está "centrado" ya en el mismo, puesto que se trata de "un rival duro, físico y que sabe lo que hace", pero se hallan "listos mentalmente para hacerlo lo mejor posible" y, además "hay calidad suficiente como para conseguir el sábado los tres puntos", ha concluido.