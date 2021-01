Javi Gracia cree que Piccini no estará disponible "a corto plazo"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, afirmó que cree que el lateral italiano Cristiano Piccini, que ha regresado a la entidad tras una cesión al Atalanta, no estará disponible "a corto plazo".

"Para los dos próximos partidos no creo que esté", señaló el entrenador navarro en una rueda de prensa poco antes del entrenamiento vespertino de este martes, que debe ser el primero del italiano con el grupo tras su vuelta a la entidad de Mestalla.

Piccini sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha a finales de agosto de 2019 lo que supuso no jugar en lo que quedaba de la pasada campaña.

Este verano fue prestado al club italiano pero apenas ha tenido minutos y Gracia señaló que han iniciado unas pruebas para determinar su estado.

"Apenas he podido hablar con el jugador. Estamos en el proceso de ver su estado físico con diferentes pruebas y la primera impresión es que no va a estar para una disponibilidad inmediata, que va a necesitar un tiempo pero me gustaría acabar todas las valoraciones para el momento en el que pueda ser más segura", explicó el entrenador.