"Jémez no hubiese seguido hace siete u ocho meses"

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, argumentó motivos deportivos para la no continuidad en el banquillo del técnico Paco Jémez durante la presentación de Andoni Iraola como su relevo en el cargo.

"Paco Jémez no sigue porque deportivamente creíamos que no era lo mejor, esa es la verdad. Si fuese por otro tipo de situaciones no hubiese seguido hace siete u ocho meses. Entendimos que había que cambiar. Le hemos aguantado hasta el final porque lo ha hecho bien. Pero a veces cuando una cosa no sale no se puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes", declaró.

Uno de los motivos habría sido la pérdida de puntos del equipo en los tramos finales de varios encuentros: "Hay una serie de cuestiones en las que hemos incidido mucho desde el club y que creemos que no se han corregido como era la gestión de los minutos finales. Te preguntas por qué el Huesca está en Primera y no tú. Quizás porque no has sabido gestionar un minuto 90 con Las Palmas, un 86 con el Cádiz, un 88 con el Extremadura, un 95 con el Fuenlabrada...".

"Hicimos hincapié en esos puntos porque nos costó perder la categoría el año pasado. El Rayo a partir del 80 perdió 13 puntos y recuperó 0. Este año no hemos sido capaces de solventarlo. Más allá del juego es uno de los hándicaps que nos han afectado para no conseguir los objetivos este año y el pasado", opinó.

Martín Presa afirmó que la salida del entrenador no fue a su juicio en malos términos: "Antes de firmar con Iraola lo primero que se hizo fue llamar a su representante y comunicarle la decisión del club. En ese aspecto el club ha actuado con la máxima profesionalidad. Entendemos que estas cosas se hacen en privado".

"Personalmente no pude despedirme cuando nos íbamos de vacaciones porque salió corriendo pero por lo demás, nada más. Tratamos con el máximo respeto y educación a todo el mundo. Estamos agradecidos. Los resultados deportivos no han sido los buenos pero el equipo estuvo vivo hasta el último minuto del partido de El Sardinero. Y si esa jornada se hubiera disputado conforme a la normativa, a lo mejor seguíamos compitiendo", apuntó.

En lo que respecta a Iraola, explicó: "Estamos muy ilusionados por tener a Andoni. Tenemos una predilección especial por los jugadores vascos y argentinos, también en cuanto a entrenadores. Creemos que en canteras como la del Athletic se inculcan valores sin igual, eso nos atrajo".

"Lleva un montón de años en el Athletic con gigantes de los banquillos. Eso le da un valor que nos resulta muy interesante. Estamos muy contentos, se abre una nueva etapa y hay un futuro muy ilusionante con Iraola", agregó.

El dirigente reconoció que era la primera opción que manejaban y profundizó en la decisión: "Llevamos siguiéndole más de seis meses y creemos que con el equipo que ha tenido lo ha hecho extraordinariamente bien. No ha dado ningún partido por perdido. Tiene unos valores que se adaptan perfectamente al Rayo Vallecano. Estamos encantados de tenerle, con una ilusión tremenda pero sin perder la humildad en la categoría".

"La liga es muy competida y el primer objetivo es conseguir los puntos de la permanencia cuanto antes para intentar soñar con algo mas bonito. Es una categoría que no entiende de escudos y rivales, te puede ganar cualquiera. Hay que tener muchísima humildad, respetar a todos los rivales", comentó.