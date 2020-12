JIM hizo a los jugadores protagonistas del triunfo

Entrenador nuevo, victoria segura. El dicho se cumplió con JIM y el Zaragoza, pero el nuevo técnico 'blanquillo' ha querido quitar hierro al asunto. Para él, ganaron los jugadores.

JIM lo tiene claro. La victoria fue por los jugadores, no por él. "Los jugadores han estado fuertes mentalmente y así se pueden afrontar los partidos con más naturalidad. El inicio ha sido como a mí me gusta, que el rival se sienta incómodo desde el primer minuto"; aseguró.

Pero no desemereció el valor del triunfo. "Son tres puntos importantísimos. Ahora viene un pequeño parón y esto viene muy bien a nivel de autoestima. El Lugo es un equipo difícil y tiene jugadores que saben cómo sacar rendimiento", continuó.

"Esperan para robar y salir a la contra y sin embargo nos hemos equivocado las menos veces posibles. El Real Zaragoza ha hecho hoy un partido muy serio, los jugadores han estado a un nivel bastante óptimo y aun así casi nos empatan", añadió.

"Hemos tenido buenas opciones para adelantarnos antes y el inicio del partido ha sido como a mí me gusta, que el rival se sienta incómodo desde el primer minuto", incidió también.

No cree haber tenido tiempo de influir en nada al equipo. "Es cierto que hemos intentado corregir ciertos detalles importantes a la hora de competir, pero son los futbolistas con su actitud, esfuerzo y confianza", explicó.

"Yo les he dicho que son jugadores profesionales y que su rendimiento tiene que aumentar para intentar sacar los partidos adelante. El fútbol realmente es de los jugadores y el equipo ha estado de una manera tremenda en el aspecto psicológico, que era lo más importante", apuntó después.

Cuando se le recordó que el Zaragoza sigue estando falto de gol, JIM salió por la tangente. "Me vais a permitir que esta noche disfrute un poco", espetó.

"Tenemos que ver todo ahora mismo de una manera positiva, siendo conscientes de que todo es mejorable porque si no, no estaríamos en la situación en la que estamos. Ahora mismo quiero disfrutar de esto. Me quedo más con generar ocasiones que con todo lo demás", dijo, a continuación.

También echó balones fuera al respecto del mercado invernal. "Yo lo que tengo ahora mismo son mis jugadores y con ellos tengo que trabajar al máximo", se limitó a decir JIM, para finalizar.