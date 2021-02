"Joao Félix puede llegar a ganar el Balón de Oro tranquilamente"

Facundo Ferreyra lo tiene claro: no sería de extrañar que Joao Félix levantara algún día el Balón de Oro. En una entrevista con el diario 'AS', el jugador del Celta de Vigo habló de cuando coincidió con el actual 'colchonero' en el Benfica y repasó su propia trayectoria.

"Me acuerdo de que llegué y me hablaban de un chico de 18 años que jugaba bien. Yo lo vi y parecía un nene, pero, en los entrenamientos, ya se le veía la calidad que tenía. Además, le daba igual jugar con el filial que con el primer equipo del Benfica. Ese chico no tiene techo, puede llegar a donde se proponga. Algún día, puede llegar a ganar el Balón de Oro tranquilamente. Lo tiene todo, calidad y, mentalmente, es muy fuerte", dijo sobre el pupilo del Cholo.

Su paso a Europa tras Vélez fue a Ucrania. Así lo vivió: "En Donetsk, viví antes de que estallara la guerra, después me fui a Kiev. Yo no entendía nada, sabía que pasaban cosas, pero no entendía el idioma y no sabía lo que decían las noticias. En el club, tampoco nos decían nada, pero, después, ibas por la ciudad y veías situaciones que ya no me parecían normales".

"Había muchas manifestaciones, me acuerdo. Los edificios del gobierno estaban todos tomados, estaban atrincherados con alambres, con gomas... Aquello parecía el 'Call of Duty'. Uno iba por la calle y parecía que estábamos jugando al 'Call of Duty'. En algún momento, me asusté, pero siempre me decían que no pasaba nada. Cuando nos fuimos, a las pocas semanas, explotó todo", dijo además.