"Joao Félix tendrá menos lesiones el próximo curso y mayor continuidad"

Joao Tralhao, técnico de Joao Félix en las categorías inferiores del Benfica, elogió la calidad del joven jugador del Atlético de Madrid, convencido de la próxima temporada será mucho mejor para el luso.

En una entrevista a la web 'El Desmarque', el entrenador comentó: "Cuando contacté con él por primera vez era un jugador con claros indicadores de que iba a ser diferencial con respecto a los demás. Era un niño con todas las capacidades para promocionar".

En cuanto a las lesiones que han afectado al portugués esta temporada, explicó: "Para mí no es decisivo y no es novedad. Joao no estaba acostumbrado a tener lesiones, no tiene un histórico de lesiones, pero para mí no era muy difícil de prever".

"Con la diferencia de intensidad, el estímulo de juego iba a ser diferente y a medida que estos jóvenes están entrando en el fútbol profesional es normal que la adaptación a un tipo diferente de esfuerzo les pone en un situación de alto riesgo de lesiones. Cuando estás jugando en un equipo como el Atlético de Madrid que busca todos los títulos, la exigencia física es muy grande y estamos hablando de un niño de 20 años", añadió.

"Para mí, es normal que este tipo de adaptación provoque algunas lesiones, pero no son graves y tengo la certeza de que la próxima temporada tendrá muchas menos lesiones para estar jugando con mayor continuidad", prosiguió.

Joao Félix y el Cholo

Además, Joao Tralhao se refirió a la relación de Joao con el Cholo Simeone: "Joao es un supertalento, uno de los mejores talentos del fútbol mundial, pero está en una edad en la que tiene que estar preparado para aprender nuevas cosas y tiene que estar preparado para maximizar sus cualidades, y no hay nada mejor para mí que trabajar con un entrenador tan exigente como Simeone".

"Para mí la unión entre los dos es perfecta. Porque Joao sigue necesitando un entrenador como Diego, un entrenador top, y para Diego creo que es un perfil extraordinario para trabajar un niño con tanto talento", sentenció.