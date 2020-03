Joaquín alivia la cuarentena con chistes y bailes

El humor como remedio al confinamiento. Joaquín Sánchez es consciente de que las risas pueden aliviar el día a día de los millones de españoles que se encuentran encerrados en sus casas por el COVID-19.

Joaquín volvió a utilizar las redes sociales para provocar las risas de sus seguidores. Primero, el portuense dejó en su cuenta en las redes sociales una ronda con varios chistes.

Posteriormente, el futbolista del Betis se vistió con una bata y bailó al ritmo de los Gipsy Kings, con la canción 'Bamboleo', para volver a hacer reír a los miles de seguidores que tiene.

"Me estoy volviendo loco y ya no sé qué hacer. Lo mismo te plancho una sábana que me pongo a coser. Ea la ea, ¡Dios mío! ¡Dios mío! Qué malamente me estoy quedando", dijo el futbolista.

No es la primera vez que Joaquín Sánchez utiliza las redes sociales en este confinamiento para alegrar a sus aficionados. También lo hizo con Sergio Ramos como protagonista.