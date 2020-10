Joaquín amenaza con renovar: "Desde arriba están acojonados"

Mientras las piernas le dejen, Joaquín no quiere abandonar el fútbol. Hace diez meses que firmó su último contrato, el cual termina el próximo 30 de junio, y ya se le empieza a cuestionar si continuará otra temporada más en el Real Betis.

En una entrevista con 'Radio Sevilla', el extremo reconoció que se ve más tiempo de verdiblanco: "¿Para qué dejarlo si sigo jugando? A mí me da la vida esto, sé cual tiene que ser mi rol y la edad que tengo".

Y cuestionado por la renovación, respondió con su tono humorístico de siempre: "Desde arriba están acojonados porque lo ven venir otra vez... No es algo que me preocupe, lo importante es que el equipo siga ahí arriba y eso significa que pueden venir cosas buenas".

De momento, se siente bien aunque los años están ahí: "Siempre se nota la edad. Es un poquito de todo. Yo me siento un afortunado por seguir compitiendo en este Betis que tiene una plantilla con muy buenos jugadores. Es un premio. Eso no me hace pensar en nada más, es fundamental venir a entrenar como uno más sin pensar en que tengo 39 años. Pero me da la vida el sentirme importante".

"Yo me dosifico bastante bien durante la semana. Intento no perderme entrenamientos, pero también trato de ir de menos a más. Le doy mucha importancia a descansar y recuperar bien", explicó respecto a sus rutinar.

"Me siento un afortunado. Cuando cumple uno 35, la cabeza suele ser lo que te puede pasar factura. Ahí estuve bastante fuerte y el físico me dio para seguir compitiendo. Sigo disfrutando, sé que me queda poco, no sé si este año, si otro más...", añadió.

Además, habló de la llegada de Manuel Pellegrini: "Lo tenía muy fácil para decir que no. Si viene aquí es porque vio a un club con crecimiento, a estas alturas no había dudas. Cuando firmó, vi en él la alegría de poder entrenar al Betis".