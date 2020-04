Joaquín le cantó a su mujer: "Aquí te pillo, aquí te mato"

Joaquín no puede parar de intentar hacer reír a sus seguidores en las redes sociales. En esta ocasión, la víctima de sus bromas fue su mujer, que estaba en la cocina cuando el jugador quiso representar una escena de Torrente. La clave estaba en imitar al cantante David Bisbal.

El verdilanco se colocó detrás de su pareja y se arrancó por bulerías con un "señor, aquí te pillo, aquí te mato. ¿Le gusta? Se la he compuesto a mi mujer, que es un bicharraco". Esto es exactamente lo que el cantante dice en la película; de ahí el chiste.

Su mujer no pudo hacer otra cosa que reírse mientras su marido ejecutaba la escena a la perfección. El atacante también se rió en algunos momentos del vídeo. Este fue subido a sus 'stories' de Instagram para que todos sus fans lo vieran.

No es la primera vez que Joaquín usa las redes sociales para hacer gracias durante la cuarentena. Hace no mucho, se puso de moda eleigr un once ideal representando a cada futbolista con objetos. Él hizo el suyo propio y, como siempre, fue desternillante.