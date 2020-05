Joaquín y la dura vuelta: "Llevo dos días entrenando y estoy tieso"

El jugador del Betis Joaquín pasó por 'Confinados', programa de 'Eurosport', para explicar cómo está siendo el regreso a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva del conjunto andaluz.

El jugador verdiblanco advirtió de lo dura que está siendo esta vuelta: "Parece que no hayamos hecho nada durante este tiempo porque llevo entrenando dos días en el campo y estoy tieso".

Y añadió: "Todavía no sabemos al 100% cuando volveremos a jugar. Desde el staff técnico te llevan un control y un seguimiento en los entrenamientos, y hacerlo cada uno individualmente cuesta un poco más".

También habló sobre la posibilidad de que el primer partido en jugarse sea el derbi entre el Sevilla y el Betis: "Un derbi siempre es bonito sea cuando sea. Se creará mucha expectación por el partido que es y más después de todo esto que hemos vivido".

Finalmente, el andaluz explicó lo extraño que será jugar sin afición: "Ir a un estadio de fútbol y no ver nada de ambiente ni fuera ni dentro con extremas medidas de seguridad en todos los sentidos va a ser algo nuevo para todos. No sé hasta qué punto nos afectará, pero sin duda no tendrá nada que ver en comparación a lo que estamos acostumbrado".