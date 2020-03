Jordán, seguro de sí mismo: "Mi año va a ser el que viene"

El centrocampista Joan Jordán analizó en 'GOL' la actual temporada que está protagonizando a las órdenes de Julen Lopetegui. Fue claro y sincero, así como muy seguro de sí mismo.

"Creo que la temporada en lo personal está siendo muy buena. Tengo mucho margen de mejora. Y sobre todo pienso que mi año va a ser el año que viene", empezó diciendo Jordán, que es consciente de que puede dar mucho más de sí.

"De lo más orgulloso que estoy es de haberme adaptado rápido al club. Tenemos un equipo grande, con una afición que aprieta. Hace tres temporadas estaba en Segunda. Me he asentado en Primera y he sido importante", zanjó sobre sus sensaciones a nivel personal.

Además, Jordán no cree que se ajusten a la realidad las críticas de parte de la afición del Sevilla: "Me sorprende porque creo que no es real. La confianza del club y de los jugadores en Julen ha sido total. Estamos haciendo una temporada muy buena. Vamos terceros".

"A nivel de juego hemos hecho partidos muy buenos, aunque es verdad que hemos pasado una época de partidos menos buenos. Tenemos un gen que es competir muy bien en todos los partidos. Somos un equipo muy complicado para cualquier rival", concluyó.