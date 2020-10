Jorge Cuenca criticó las formas del Barça en su salida

Uno de los movimientos más llamativos que se dieron en el Barça fue la salida de Jorge Cuenca. El central del filial azulgrana tuvo que decir adiós y se fue al Villarreal, que a su vez lo cedió al Almería.

A su paso por los micrófonos de 'SER', el canterano 'culé' explicó su adiós: "Mi primera intención e idea siempre era estar en el Barça. Hice la pretemporada con Koeman y estaba esperando a ver qué me decían".

"Al final salió la venta y era una buena opción para mí. No llegué a hablar con Ronald sobre mi situación, pero me dieron a entender que no contaba para el primer equipo", añadió.

Por último, Jorge Cuenca afirmó que el factor económico tuvo mucho que ver. "Nunca supe si fue una decisión económica o deportiva. Yo creo que fue económica", concluyó.