José Gomes no afronta el duelo con el Girona como una revancha

El entrenador del Almería, el portugués José Gomes, dijo que afronta el partido del domingo, como local ante el Girona, sin ánimos de revancha después de que fuera el equipo catalán el que les apeara a las primeras de cambio en el pasado 'play off' de ascenso a LaLiga Santander, y argumentó que ello es "un incremento de presión que podrá perjudicar".

El entrenador, en sus declaraciones previas a este choque de la décima jornada de LaLiga SmartBank, apuntó que prefiere que el partido se encare "como uno más y dejar toda la tranquilidad para los jugadores" para que puedan hacer su "fútbol y mantener esas ganas de ganar cada balón, cada duelo".

"Hay que luchar, hay que dar y meter todo lo que tenemos dentro de nosotros en este partido porque es lo más importante en mi opinión. Es el partido más importante que tenemos", subrayó el preparador de la formación andaluza.

"Si le llamo rival serio -al Girona-, parece que los demás no han sido serios. En esta Liga, hay que respetar a todos y el Girona ha estado disputando con nosotros y nos ha ganado en partidos de 'play off', lo que quiere decir que ha estado ahí arriba y tiene objetivos muy claros de ascenso, pero no es más serio que los demás", puntualizó.

Sí expresó, en ese sentido, que el duelo del próximo domingo supone para la UD Almería "un partido para prepararlo como siempre, con mucho respeto y mucha seriedad" ante un adversario "fuerte".

José Gomes espera un encuentro que habrá que madurar para ganar y "no pensar que se va a solucionar en los dos primeros minutos", y añadió que el Girona es un equipo que "se organiza y se prepara muy bien, intentando bloquear puntos fuertes del contrario".

"Está -el Girona- analizando muy bien a los contrarios y, si hace falta para ellos hacer algún cambio en su estructura o en sus jugadores para poder parar los puntos fuertes del contrario, lo hacen fácil. Es un equipo muy bien organizado, muy bien preparado y hay que explotar sus puntos débiles, que los tiene también", insistió.