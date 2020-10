José Gomes, sin paños calientes: cree que se merecieron las tres derrotas

Jose Gomes, entrenador del Almería, reconoció, en vísperas de medirse al Cartagena, que "los últimos resultados malos" han sido responsabilidad exclusiva de su equipo y de lo que este no ha hecho.

Gomes comentó que "son tres derrotas que no se pueden esconder, pero fueron tres historias distintas con sus problemas de comportamiento", aunque "el denominador común de todas fueron los movimientos de ruptura en la zona defensiva contraria, pedir el balón en la zona de gol".

"Mejorando eso y la vigilancia defensiva, las cosas irán bien. Este equipo, con la seriedad que trabaja y la confianza en el proceso, seguirá en una línea de éxito", dijo el luso, quien destacó "el trabajo fantástico" del Cartagena, "un equipo muy bien organizado, que cierra bien las líneas y no deja espacios al contrario", además de tener "mucha movilidad entre el punta y el mediapunta".

"Tenemos que estar vigilantes en los puntos fuertes del Cartagena, pero enseñando también los nuestros para hacerle daño al rival, no queda otra", dijo el técnico.

Señaló que no tiene "el once definido todavía porque hay que manejar algunas fatigas y ajustar algunas cosas" y que "si sale uno u otro, tampoco quiere decir que sea culpable de lo que ha pasado: no vamos a interpretar por un árbol el bosque entero, hay cambios que hacer y manejar", concluyó.