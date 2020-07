"No me enamora la Europa League, pero me encantaría jugarla"

El Tottenham se llevó el derbi del norte de Londres este domingo. La victoria sirve a los 'spurs' para seguir aspirando a los puestos europeos, el objetivo que persigue Mourinho.

"Me encantaría jugar la Europa League. No es una competición que me enamore y no es la que más me gustaría, pero si no puedes jugar la Champions... En mi carrera solo la he jugado dos veces, y la gané dos. No estaría mal jugarla una tercera y ganarla por tercera vez", dijo el técnico portugués.

El Tottenham se encuentra ahora mismo, a falta de tres jornadas para el final de la Premier League, a tres puntos de los Wolves, equipo que ocupa la sexta posición.

Además, Mourinho habló de lo que supone la victoria frente al Arsenal, si bien no quiere plantar la euforia. "Ese es su punto de vista, de los aficionados. Yo tengo que ser más ambicioso que eso. Sé que podría parecer un punto de vista egoísta, pero desde que yo llegué, si el campeonato empezara en ese momento, creo que seríamos cuartos. No quiero ser egoísta, pero no quiero verlo solo como un aficionado que está feliz de terminar por encima del Arsenal", aseveró.

"No nací siendo aficionado del Tottenham, pero tampoco nací siéndolo del Inter, Real Madrid, Chelsea o Manchester United. Nací siendo aficionado del Vitória Setúbal. Me considero un buen profesional y, como tal, tienes que amar a tu club, tienes que entender qué quieren, qué les gusta y eso es lo que les digo a los jugadores antes del partido, que para ganar tienen que ponerse en la piel de los aficionados. Nadie entiende que descansamos 48 horas menos que ellos", sentenció Mourinho.