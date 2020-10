Joselu advirtió de que el Barça no va perdornarles ni un error

El Alavés está listo para recibir al Barça. Será, sin dudo, un choque duro, pero los 'babazorros' están listos para ello.

Joselu habló sobre ese Alavés-Barcelona. El delantero gallego no atraviesa por un buen momento de cara a gol y solo ha sumado uno esta temporada, pero está tranquilo en este sentido. "Hay que insistir, el año pasado a estas alturas llevaba dos goles y con Lucas, formamos una de las parejas más goleadoras", expresó el atacante, consciente de que hay que hacer goles, pero dijo: "Es importante que no solo los hagan los delanteros porque así no recae todo el peso ofensivo sobre los puntas", dijo.

El 'babazorro' espera que la dinámica cambie y considera que "no jugar con gente y la afición ahí son factores que obligan a estar muy centrado". Además incidió en que "acabarán entrando".

Destacó la aportación de Jota Peleteiro, un jugador que conoce desde que coincidieron en las categorías inferiores del Celta de Vigo. "Tiene mucha calidad técnica y siempre es de agradecer tener jugadores de ese calibre en el equipo", apuntó Joselu, que se mostró muy cómodo con Lucas Pérez y Deyverson en la zona ofensiva.

"Lucas y yo nos conocemos mucho y no hace falta que el entrenador nos diga lo que tenemos que hacer, aunque cada partido es diferente", señaló el gallego, que alabó el trabajo Deyverson Silva.

"El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo y hay que tomar el partido con mentalidad, además de aprovechar las oportunidades porque ellos no te perdonan", advirtió Joselu Mato que remarcó que a pesar del nivel económico que tienen, los barcelonistas ?no son invencibles?.

El delantero albiazul manifestó que tienen que ser un "equipo muy cerrado y hacer más sacrificios que en otros partidos" porque no podrán tener muchas posesiones.

"Tendremos que tirar de garra porque así los aficionados estarán orgullosos de nosotros", afirmó el atacante, que prometió trabajo "con pico y pala" y que el rival vea que los vitorianos quieren ganar.

"Nos pitaron 14 penaltis en contra el año pasado y el VAR está para ayudar", recordó Joselu Mato, que no comprendió las quejas del Barça por recibir malos arbitrajes.