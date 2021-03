Josua Pérez, centenario con el Haro Deportivo

Cumplir 100 partidos defendiendo la misma camiseta tanto en Segunda División B como en Tercera División no es fácil. Los amores por un club y tener la oportunidad de continuar en la misma entidad no suelen casar, pero este no es el caso de Josua Pérez. El futbolista soriano cumplió 100 partidos disputados con el Haro Deportivo.

Criado en el CD Numancia, pasó por el filial antes de recalar en la SD Almazán y en el CD Calahorra. En la 17-18 fichó por el Haro Deportivo y, desde entonces, solo ha cosechado éxitos en el equipo riojano, entre los que se encuentra el ascenso a Segunda B de la 18-19.

El empate frente al Ebro significó convertirse en centenario, pero el objetivo debe ser evitar un doble descenso y que la celebración de los 100 partidos no se torne agridulce para seguir sumando encuentros con el Haro Deportivo en Tercera RFEF.