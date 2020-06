Unzué padece ELA: "Soy un privilegiado por lo que me ha dado la vida"

El fútbol español se ha visto sacudido por una noticia del todo inesperada. Unzué, ex guardameta y hoy en día entrenador, padece ELA, una enfermedad degenerativa y sin cura conocida hoy en día.

Juan Carlos Unzué va a jugar el partido más complicado de su vida. Este ex portero, que militó en Osasuna, Barcelona o Sevilla, entre otros, padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad terrible que corrompe el sistema nervioso central hasta provocar la parálisis completa del organismo.

Unzué lo ha anunciado de forma oficial, a través de una rueda de prensa en el Camp Nou, que padece este mal, prometiendo luchar hasta el final, consciente de que a día de hoy es una enfermedad incurable.

Colgó los guantes de vuelta en Osasuna, en 2003, y dio el salto a los banquillos. Fue entrenador de porteros en el Barcelona de Rijkaard y luego en el de Guardiola, y en 2010 se estrenó como entrenador en el Numancia.

Volvió a ejercer como entrenador de porteros antes de convertirse en el segundo de Luis Enrique en el Celta, a quien acompañó en el Barcelona también, donde ganó el triplete. Volvería al Celta de Vigo como primer entrenador, logrando un meritorio decimotercer puesto en 2017.

Su última aventura, hasta el momento, fue en el Girona, la pasada temporada. Esta no fue tan bien: acabó siendo cesado tras solo doce jornadas, pues la directiva quería al club de vuelta en Primera y Unzué lo tenía en undécima posición.

"Puedo asegurar que lo llevo bien. Estoy fuerte mentalmente para convivir con esta difícil enfermedad. Siento que soy un privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta ahora", dijo Unzué en su comparecencia pública.

Dijo estar comprometido, tras haberle dado muchas vueltas al asunto, con la visibilización de esta y otras enfermedades raras. Confía en que su caso sirva para mejorar la calidad de vida de todos aquellos que la sufren.

Y, además, dijo que su etapa en los banquillos ha finalizado. Se centrará de ahora en adelante en la lucha contra la enfermedad, en darle visibilidad.

Las muestras de ánimo y cariño hacia el técnico navarro se han sucedido desde primera hora de la mañana. "Es un gran amigo. Me ha dejado compungido la noticia cuando me he enterado esta mañana. Quería transmitir mi solidaridad y ánimo para toda su familia, su mujer María y sus hijos", dijo Lopetegui.

"Juan Carlos es un buen amigo desde la infancia. Pero como él es un luchador estoy convencido de que va a salir adelante por esa alegría y positividad que siempre ha mostrado", añadió el actual entrenador del Sevilla.