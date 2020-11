Juan Cruz, tocado, se une a las bajas de Herrera y Torró

El Club Atlético Osasuna se ha ejercitado por segunda vez esta semana y lo ha hecho sin el lateral izquierdo Juan Cruz, que no ha participado junto al grupo a causa de una contusión en el primer dedo del pie derecho.

El ex jugador del Elche no pudo terminar el martes el entrenamiento con el equipo, algo que ha hecho que este miércoles no haya podido estar en la sesión matinal bajo las órdenes de Jagoba Arrasate.

Los pupilos del entrenador vasco se han ejercitado a través de técnica, posesión y fútbol sin los internacionales Jon Moncayola y Ante Budimir, quienes se encuentran concentrados con la Selección Española Sub 21 y la absoluta croata, respectivamente.

Ambos futbolistas podrían estar disponibles para Arrasate a partir del 18 de noviembre. Es decir, el delantero y el mediocentro solo tendrán dos sesiones con Osasuna antes de medirse a la SD Huesca el viernes 20 de noviembre.

Sergio Herrera tampoco ha podido entrenar por molestias digestivas y Lucas Torró no ha saltado al verde por la contractura que sufre en el gemelo externo de la pierna izquierda.

Por su parte, Darko y Brandon se han entrenado de manera parcial con el resto de sus compañeros, y Juan Pérez, Calleri, Aridane y Chimy Ávila han proseguido con sus respectivos procesos de recuperación de sus lesiones.

La primera plantilla regresará este jueves a Tajonar para seguir con su puesta a punto a partir de las 10:00 horas con el claro objetivo de sumar tres nuevos puntos ante el cuadro oscense tras dos derrotas consecutivas en LaLiga Santander.