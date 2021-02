Juan Manuel Rodríguez alabó al San Fernando: "Tiene un equipo muy bueno"

Las Palmas Atlético tiene uno de los partidos más complicados de la temporada este fin de semana, la visita al Iberoamericano para jugar ante el San Fernando CD. El entrenador del equipo canario, Juan Manuel Rodríguez, alabó a sus próximos rivales, aunque no se fía de la situación clasificatoria.

En primera instancia, Rodríguez comentó que tienen un equipo con jugadores "con mucha clase, y por ello están donde están. El San Fernando tiene un equipo muy bueno para la categoría", alegó sobre los pupilos de Stankovic, de quien se alegra de que le vayan bien los resultados en el último mes y medio porque es "una buena persona".

Finalmente, habló sobre la situación clasificatoria: "Los partidos aplazados no los tienes ganados, no son puntos sumados, entonces no sabemos bien dónde estamos en la clasificación", concluyó el técnico de Las Palmas Atlético.