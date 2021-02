Juan Villar hará de Sadiq en el debut del Papu Gómez

José Gomes cambia a los once futbolistas que vencieron al Castellón, no repite ni uno. En el otro lado del campo, el once de Julen Lopetegui presenta siete novedades: la más destacada, ¡el debut del Papu Gómez!

Almería: Fernando; Buñuel, De la Hoz, Chumi, Akieme; Petrovic, Robertone; Ramazani, Villalba, Lazo; y Juan Villar.

Sevilla: Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Fernando, Gudelj, Rakitic; Ocampos, Papu Gómez y De Jong.