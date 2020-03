Juanpe cree que lo justo es terminar la temporada como sea

El deseo de todo el mundo es que la normalidad vuelva cuanto antes porque eso significará que se ha ganado la lucha contra el coronavirus.

Juanpe confía en que una vez pase todo esto, la competición siga su curso. "Hay que acabar LaLiga, aunque sea más tarde, pero para que podamos volver a jugar se tiene que minimizar el riesgo", dijo.

"Lo más justo sería acabar la competición. Hemos jugado más de la mitad y en un par de meses la podríamos completar", señaló.

Eso sí, es importante que no haya ningún riesgo, ni para los jugadores ni para los aficionados. "No es solo el partido, sino los viajes. Para jugar en Las Palmas, por ejemplo, teníamos que hacer un viaje muy largo en avión. No creo que se decida jugar, aunque sea a puerta cerrada, si hay riesgo", continuó.

En caso de que la competición se complete, como quiere Juanpe, el jugador del Girona entiende que la carga será dura. "Tenemos asumido que se tendrán que jugar como mínimo dos partidos por semana y no sé si llegará a poner alguno más. Pero bienvenidos sean. Ojalá podamos jugar cuanto antes", concluyó.