"Jugando una vez al mes no puedo hacer el partido de mi vida"

El jugador del Sevilla Rony Lopes atendió a 'próxima-jornada.com', donde pudo hablar del regreso del equipo a los entrenamientos, además de la vuelta de la competición.

"Ha sido tan bueno sentir el balón de nuevo, sentir el césped. Era demasiado tiempo en casa", comentó. Además, no dudó en explicar por qué el pasado curso no brilló como sevillista: "No puedo jugar mejor porque cuando lo hago no juego desde hace un mes".

"No puedo hacer el partido de mi vida jugando una vez al mes. Cuando jugué por primera vez Lopetegui me dio diez minutos y después jugué en Europa League y pensé que jugaría más. Pero no fue así. Pensé que era extraño y que no era mi culpa. Creo que aproveché las oportunidades que tuve, pero no me dieron demasiadas", añadió Rony.

Tras pedir más minutos de juego para esta temporada, el jugador del Sevilla dejó claro que no se arrepiente de su estancia en el Sánchez-Pizjuán: "Mentalmente soy más fuerte. He aprendido muchas cosas y creo que si logro jugar más me llamará la Selección Portuguesa".